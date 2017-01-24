新營高中實驗爆炸 師生13人輕傷

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台南新營高中數理特教班師生今天下午在學校操場進行液態氧助燃實驗時，突然發生爆炸，實驗用的花盆碎片四散噴濺，造成師生13人受傷，幸好都是輕微皮肉傷。

消防局出動3輛救護車協助送醫，均無大礙，詳細原因有待調查。

帶隊實驗的物理老師莊立山表示，當時正帶著高2學生在校園進行液態氧助燃性的實驗，已經進行好幾天，會在花盆中放置鐵片，今天因燃燒狀況不好，改用鋁片，並添加沙拉油，就突然發生爆炸。1060124

(中央社)