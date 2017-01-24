陳宏一自畫像 擔金馬奇幻影展開幕片
2017金馬奇幻影展4月7日展開，導演陳宏一的驚悚新作「自畫像」為本屆開幕片，故事以2016台灣總統大選為背景，熱衷社運的女主角被發現陳屍租屋處，畫家室友與閨蜜涉有重嫌。
陳宏一橫跨電影、廣告、MV，2008年執導的「花吃了那女孩」曾獲金馬獎最佳造型設計，2011年以「消失打看」獲瑞士佛瑞堡影展評審團特別推薦獎及台北電影獎最佳導演。2014年執導「相愛的七種設計」，讓許瑋甯入圍金馬獎最佳新演員。
這次陳宏一的新片「自畫像」，曾以企劃入選2015金馬創投會議，這次擔任2017年奇幻影展開幕片，故事以2016台灣總統大選為背景，熱衷社運的女主角被發現陳屍租屋處，雙眼被刨出，全身赤裸，被塗滿油彩，宛如畫作。她的畫家室友與變性閨密皆涉有重嫌，但是當案情逐漸清晰，呼之欲出的不只是兇嫌，還有更不安的靈魂。
陳宏一表示，在這個流行自拍的年代，人們渴望看見自己，他在「自畫像」中嘗試結合繪畫，畫出慾望、憤怒、憂鬱、虛榮、暴力等噩夢，並如啟示般，揭開黑暗。除了具備他強烈的個人風格，對於當下台灣的愛慾瘋狂，也有令人震撼的手筆。
影片邀來在「醉‧生夢死」表現不俗的張?主演，首次參與電影演出的林哲熹、林微弋、Kiwebaby（張喬翔）等新演員皆有大膽演出。本片也已入圍本屆鹿特丹影展角逐大銀幕獎。
2017金馬奇幻影展於4月7日至16日舉行。1060124
(中央社)
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