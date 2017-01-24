朱立倫：掌握關鍵技術 隱形冠軍發光
新北市長朱立倫今天表示，新北市許多「隱形冠軍」的成功企業主，共同點都是在非常年輕時創業，並掌控關鍵技術及人才，他們產製的成品看似不起眼，但在世界上卻不能沒有它。
朱立倫今天聽取市府經發局「新北Venture Taiwan創投台灣─鏈結北台灣新創生態系」專題報告後，分享新北市的幾家成功創業案例，並期勉市府團隊多元發展、多輔導企業，幫他們找到企業特色。
朱立倫表示，經發局最近安排參訪的這些公司，都是隱形冠軍企業，都已經創業20至30年，都在業界引領世界，最年輕的老闆創業時只有19歲，另外的幾位老闆也都在20幾歲就創業。
他說，有幾位從黑手做起，從中找到自己的優勢，而成為世界冠軍，最重要的，就是掌控了關鍵技術及人才。
朱立倫說，台灣的優點是硬體製造業，不斷的生產，及老師傅的經驗傳承；相對在軟體及新創的確比較弱。新北市的優點在於地理的交通方便及人才的彙集，很多企業都希望在新北市找到空間。
市府經發局表示，台灣企業的強項在硬體，但往往也只能在硬體獲利，且只賺一次，應倣傚歐美的產品盈利模式，在每一次銷售中獲利。 1060124
(中央社)
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