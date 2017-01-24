世大運亞運培訓隊備戰 田協年前探視
農曆新年在即，台灣世大運與亞運田徑培訓隊仍在持續訓練，以備戰兩項重要國際賽事，田協今天由副理事長朱文慶、秘書長王景成帶隊，南下國訓中心為選手加油打氣。
農曆新年前最後的時間，台灣世大運與亞運田徑培訓隊仍把握時間訓練，今天中華民國田徑協會副理事長朱文慶與秘書長王景成等人特地在年前南下，進到位在高雄左營的國家運動訓練中心，探視田徑隊員與教練的訓練狀況。
朱文慶也代表理事長蔡辰威，慰勞正辛苦接受培訓的田徑選手，並贈加菜金10萬元以示鼓勵，期許包括陳傑、向俊賢、黃士峰、楊俊瀚等多名仍在學的田徑好手，能在台北世大運中，於自己國家的土地上爭取田徑獎牌，也為台灣爭取最高榮譽
而今年田徑協會新聘的短期標槍教練，瑞典籍的伯里斯專姆（Anders Borgstrom）夫婦也是首次在台灣過年，住在高雄的田徑隊標槍教練薛聖融也將盡地主之誼，讓伯里斯專姆夫婦體驗台灣人的熱情與傳統過年氣氛。1060124
(中央社)
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