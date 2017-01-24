拖垮樂陞的重要稻草 一紙不平等密約
台北地檢署偵辦樂陞案，發現董事長許金龍投資大陸TP公司，雖獲取數十億元不法利益，但許私下與FR公司簽下不平等密約，造成重大損失，成為拖垮樂陞的重要關鍵。
北檢偵結樂陞案，起訴許金龍等10人，並痛斥許不思正途，結合作手牟圖私利，不法獲利逾新台幣40億元，犯後態度惡劣，建請法院判處30年徒刑。
當外界多認為，日商「百尺竿頭數位娛樂」公司併購樂陞公司案破局，是拖垮樂陞公司營運、股價表現的「重要推手」；但北檢調查，許金龍與FR公司簽訂的不平等密約，更是關鍵。
北檢發現，樂陞在收購大陸Tiny Piece公司時，是由許金龍實質掌控的VBL公司（登記負責人為許金龍同母異父的妹妹），與TP公司原股東FR公司簽約。
然而，許金龍等人欲售回TP公司的原股東FR公司時，許與FR公司簽立密約；雙方約定，許金龍要全額負擔FR公司向樂陞公司購回TP公司的金額，而且FR公司也主張「不負違約責任」。
許金龍等人於董事會審議時，隱匿這紙密約，因為許個人無法依約支付款項，導致樂陞金流出現斷鍊，也對公司資產價值與股價造成損害；據了解，許金龍在這紙密約進行中，還承諾FR公司要吐回中間紅利1800萬美元、補償金1000萬美元等金額。
此部分，北檢認定許金龍等人，涉犯非常規交易及特殊背信罪嫌。1060124
(中央社)
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