香港將歸還新加坡裝甲車
香港特區政府網站今日發佈新聞公報表示，被香港海關扣留的新加坡裝甲車，「該批軍車及有關裝備將會經由船公司歸還新加坡。」
香港海關關長鄧忍光今日（一月二十四日）在回應傳媒查詢時表示，作為全球經濟中一個活躍及負責任的交易夥伴，香港特別行政區一直致力恪守戰略物品貿易管制的國際標準，為此香港執行一套嚴格的管制制度。
他解釋：按照香港法例，未有遵照許可證制度的規定進出口及轉運／過境戰略物品均屬刑事罪行，可受法律懲處。香港海關於二○一六年十一月二十三日採取行動，是因為懷疑有違反香港法律的情況出現。
鄧忍光表示香港海關已經完成有關懷疑違法個案的調查，可能會作出刑事檢控。他補充：“該批軍車及有關裝備將會經由船公司歸還新加坡。
新加坡與中國關於9輛在香港被扣押的裝甲運兵車出現爭執，此前北京方面暗示，需要新加坡放棄與臺灣的低調關係，才能解除扣押。據了解，該批裝甲車是屬於在台受訓的星光部隊所有。
中央社發自星國消息稱，針對香港海關扣留9輛新加坡裝甲車，新加坡外交部今天傍晚發布聲明說，香港當局已完成調查，將歸還這批遭扣的裝甲車。
星外交部說，香港特首梁振英已回覆新加坡總理李顯龍，說明香港當局已完成調查，將會歸還這批裝甲車。李顯龍也表示感謝香港的合作。
香港海關去年11月23日查扣商業船運公司APL載運的9輛新加坡武裝部隊Terrex裝甲車及裝備。
媒體報導指出，這些是新加坡在台灣訓練的「星光部隊」所屬的Terrex裝甲車，完成訓練運返新加坡途中，泊靠香港在葵涌貨櫃碼頭遭查扣。李顯龍曾就裝甲車事件致函梁振英。
在裝甲車將回國的消息確認後，新加坡國防部長黃永宏在臉書上表示欣慰。他說，武裝部隊的Terrex「要回家了」，期待這批軍備能在雞年回到新加坡，和所有國人幸福團圓。
(中時電子報)
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