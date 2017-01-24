辜成允逝世 海基會表哀痛
對於海基會董事、台泥集團董事長辜成允於昨不幸過世，海基會田弘茂董事長今表示哀痛，聞訊後感覺如有巨石壓在心頭，萬般不捨，並藉23日晚間海基會迎春餐會會同出席的董監事及海基會同仁悼念辜董事長。海基會也在今日發布正式新聞稿，表達沉痛哀悼。
田弘茂董事長表示，聽到這個消息心裡非常難過與不捨，他與辜成允董事熟識20年，海基會請他來擔任董事職務，是非常值得驕傲的一件事。
田弘茂說，辜成允董事係海基會創會董事長辜振甫之次子，辜故董事長在會期間，海基會與大陸海協會舉行「辜汪會談」與「辜汪會晤」，為兩岸兩會協商、交流與服務工作奠定堅實的基礎，辜振甫故董事長訓練及培養許多海基會的同仁，成為維護兩岸和平的尖兵；多年來海基會能夠在各種不同情況下，替台商、台生及其他各界兩岸朋友提供服務，辜故董事長貢獻卓著。辜成允董事繼承父業，是位善良、盡責、努力的企業家，身為海基會董事，辜董事也致力於兩岸關係的和平發展，為兩岸各項交流貢獻良多。
田董事長除了對家屬表達關切慰問之意，並指示海基會同仁，視家屬需要協助辦理治喪等事宜。
(旺報)
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