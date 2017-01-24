萊辦桌！專屬餐會喜卡充滿喜氣
一年一度統一獅盛大球迷會延續去年「LIONSRUN萊路跑」活動樂趣，今年預計在2月11日元宵節舉辦「萊辦桌LIONS BANDOH」活動，將安排統一獅選手與球迷同桌一起「呷辦桌」，每桌都會安排選手一位與球迷同樂用餐，獲得球迷好評及肯定，目前持續預約報名中，僅剩約30組名額。網路報名：http://www.uni-lions.com.tw/product.aspx?pid=1373
萊辦桌是一件很喜歡歡樂的事，也是獅迷齊聚一起同樂最棒時光，傳統喝喜酒、吃尾牙、喝春酒，總是免不了一張很慎重的喜帖或邀請卡，本次萊辦桌活動，球團也精心規劃一系列主題活動，其中「萊辦桌LIONS BANDOH」入場邀請喜卡，特別比照婚宴、春酒等級，為這次「萊辦桌」製作專屬圖案入場邀請卡，值得球迷搶先收藏。
統一獅選手感謝長期支持球迷，特別在每一張「萊辦桌」邀請卡親自簽名，除了參加球迷可收藏紀念，也代表每個統一獅選手誠心邀請大家一起來「呷辦桌」，「萊辦桌」邀請卡預計在過年後透過黑貓宅急便配送，送達到每一個參加「萊辦桌」同樂球迷們，用最喜氣心情歡迎球迷。
本次萊辦桌活動，獅子軍入選WBC國手選手雖然無法參加，其中包括潘威倫、王鏡銘、陳韻文、陳鏞基、林志祥也都逐一在「萊辦桌」邀請卡上簽名，潘威倫表示：「在球場呷辦桌？真的嗎？好像很好玩，雖然自己無法參加，但相信當天現場一定會很歡樂。」每個球員在簽名時，對於在球場「呷辦桌」充滿期待，也在詢問相關活動內容。羅錦龍更逗趣表示：「那跟我同一桌的球迷，在開始用餐前，要陪我一起禱告才能開動喔！」
一年一度統一獅有你真好同樂會「萊辦桌」還有許多好玩、好康，邀請大家把握機會搶先來報名。
(中時電子報)
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