傳中共政治局委員首次在黨內申報財產

據報導，中共中央政治局委員於去年底首次在黨內申報財產，可能是為中共領導幹部財產公開、透明作準備。

即將出版的香港超訊月刊2月號做以上報導。

報導表示，去年底，中共政治局在總書記習近平主持下召開了一年一次的民主生活會。在會上，政治局委員要逐一申報個人財產。

報導形容這是中共最高層第一次內部申報財產。

據報導，在會上，中共中央要求委員講清楚個人擁有的房產、債券、現金等，包括配偶有沒有股票、有多少都要攤在桌面上。

每名委員講完後，習近平一一作了點評。

報導表示，有些委員有幾段婚姻都要說明原因。

報導指出，大陸民間一直有要求領導幹部公開財產的呼聲，以便監督領導的廉潔，而這是中共首次從中央最高層開始公開財產和個人收入。

網上資料顯示，這次民主生活會於12月26和27日舉行。1060124

(中央社)