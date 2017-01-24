環菲律賓自行車賽 台車隊下月出征

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環菲律賓自行車賽（Le Tour de Filipinas）下月將於呂宋島南端多座城市舉行，台灣亞塔騎高士特職業車隊參賽，爭取佳績。

第8屆環菲律賓自行車賽將於2月18日登場，分為4天4站，以馬永火山（Mayon）所在的雷加斯皮市（Legazpi）為起點，魯斯納市（Lucena）為終點，全程為726.55公里，沿途風光美麗，地形充滿挑戰。

主辦單位UBE Media今天在馬尼拉市舉行記者會介紹，今年有來自地主菲律賓、澳大利亞、中國大陸、科威特、日本、韓國、馬來西亞等15支國際隊伍參賽，選手多達75人。

台灣由亞塔騎高士特職業車隊（Attaque Team Gusto）代表征戰。

環菲律賓自行車賽始於1955年，屬於國際自由車總會（UCI）亞洲巡賽的一部分，台灣選手曾多次奪得佳績。1060124

(中央社)