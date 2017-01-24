新加坡外交部：香港將歸還遭扣裝甲車

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香港海關扣留9輛新加坡裝甲車，新加坡外交部今天傍晚發布聲明說，香港當局已完成調查，將歸還這批遭扣的裝甲車。

外交部說，香港特首梁振英已回覆新加坡總理李顯龍，說明香港當局已完成調查，將會歸還這批裝甲車。李顯龍也表示感謝香港的合作。

香港海關去年11月23日查扣商業船運公司APL載運的9輛新加坡武裝部隊Terrex裝甲車及裝備。

媒體報導指出，這些是新加坡在台灣訓練的「星光部隊」所屬的Terrex裝甲車，完成訓練運返新加坡途中，泊靠香港在葵涌貨櫃碼頭遭查扣。李顯龍曾就裝甲車事件致函梁振英。1060124

(中央社)