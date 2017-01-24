宋承憲：思念劉亦菲融入師任堂劇情中
韓流明星宋承憲今天表示，他的女友劉亦菲是李英愛的忠實粉絲，因此非常支持他參與演出「師任堂：光的日記」這部劇。
宋承憲坦承沒能經常與劉亦菲見面，願意將這份思念之情融入到劇中。
宋承憲今天下午在首爾樂天酒店舉行的SBS電視台新劇「師任堂：光的日記」發表會上，很率直地提及與女友劉亦菲的戀情，並表示能和李英愛搭戲完全出乎想像。
韓聯社報導，「師任堂」編劇朴恩玲說，年過40的宋承憲「眼睛裡閃亮著星星」，所以他在劇中演出「李謙」一角更令人期待。
宋承憲說，李謙是虛構人物，是熱愛師任堂的具魅力人物。
談到和李英愛搭檔時，宋承憲說，從未想過在自己的演藝生涯中能和李英愛搭戲，在決定接拍這部劇的時候非常感動，剛開拍的時候，因為太緊張和激動，而一直出錯。
「師任堂」採用百分百先拍完後播出的製作模式，南韓製作方本打算與中國大陸同步播出，無奈去年5月拍攝完成的這部作品，卻一直未能通過中國大陸廣電總局的核准。
南韓演藝圈盛傳中國大陸為了抵制在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德），而實施「限韓令」的殺手(金間)，最終迫使「師任堂」無法進入中國大陸。1060124
(中央社)
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