新店建案火警 疑工人施工不慎釀禍

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新北市新店區安光路某建案今（24日）下午4時許驚傳火警，冒出大量黑煙。（翻攝自我們是新店人臉書）

新北市新店區安光路某建案今（24日）下午4時許驚傳火警，冒出大量黑煙，警消獲報出動9輛救災車前往搶救，所幸火勢被現場工人及時被撲滅，燃燒面積約3平方公尺。警消初步調查，疑因工人焊接不慎引燃旁邊雜物，未有人員傷亡，詳細起火原因待進一步釐清。

(中時)