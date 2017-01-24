鐵路警助輪椅族下火車 旅客大讚超暖心

邱毓良（左）幫助輪椅組迅速下火車，讓其他旅客下車更順暢。（翻攝鐵路警察局中壢派出所臉書）

鐵路警察局台北分局中壢派出所警員邱毓良23日晚間10時許巡邏時，聽見無線電通報中壢車站第一月台有行動不便的女子下車，趕緊前往月台，協助穩固下車用的渡板，並迅速與台鐵人員幫助該名坐著電動輪椅的女子順利下車，絲毫未影響其他旅客下車，讓其他旅客見狀，大讚「真是暖警」！

(中時)