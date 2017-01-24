國民黨北市黨部尾牙 詹啟賢致意

國民黨台北市黨部今晚舉辦尾牙，日前宣布角逐國民黨主席的詹啟賢到場致意。詹啟賢在談到主席選舉時表示，應以「誰來帶領國民黨」的角度來看事情，因為大家都是同志。

詹啟賢約晚上6時50分抵達現場，致詞及敬酒致意後，短短不到20分鐘內，約在晚上7時許便離開現場，未與同樣宣布角逐黨主席的國民黨副主席郝龍斌同台。

國民黨台北市黨部晚間在錦華大飯店舉辦尾牙，詹啟賢也到場向每桌的黨員致意，其中不乏有人高喊「加油」，替他助陣，相當熱鬧。

詹啟賢致詞時表示，過去一年來大家都非常辛苦，他也有這個榮幸替黨做事情，深深了解黨務工作人員壓力很大，希望新的一年能事事順利、黨運昌隆。

有媒體會後詢問詹啟賢，目前有哪些宣布參與黨主席選舉的人選有機會贏過他，及是否擔心前副總統吳敦義分裂票源？詹啟賢回應說，應該以「誰來帶領國民黨」的角度看待事情，而不是以「誰搶誰」的角度來觀察，因為大家都是同志。1060124

(中央社)