樂陞案移審 許金龍否認犯罪盼勿續押

台北地檢署今天偵結樂陞案，起訴董事長許金龍等10人。案件下午移審台北地方法院，許金龍到庭並否認檢方所指的七大罪狀，捍衛自身清白，也不希望法院繼續羈押他。

北檢表示，樂陞案共分為7大犯罪區塊，包括「不實私募、密約套利」、「回售TP、密約背信」、「偽發CB、套利控股」、「百尺竿頭、詐偽收購」、「操縱股價、牟取私利」、「挪用資金、侵占款項」及「隱匿關係、財報不實」。

台北地院今天下午2時30分召開移審庭，討論許金龍是否要繼續羈押，許也對檢方所提的七大罪狀逐一反駁。

許金龍說，檢方指他以時價的8成，取得樂陞公司私募股票藉此套利，但「沒有一個白癡會用這種方式來套利，因為不具流動性的東西，就不具套利空間」。

許金龍語氣激動地向法官表示，檢方不採信他的說詞，自己是用肉身、身家性命來保住樂陞的發展，「士可殺、不可辱」。

法官問蒞庭檢察官，是否要繼續羈押許金龍？檢察官郭瑜芳、張友寧說，許金龍的證詞和其他被告或證人的供詞完全不同，為確保許不會有串供、串證的機會，加上他所犯之罪為重罪，有羈押必要性。

檢察官也說，登記在香港、由許金龍同母異父妹妹為負責人的VBL公司，是由許金龍實質掌控，讓他在海外有鉅額資金可以利用，其在海外也有家人，有逃亡之虞，建請法官繼續羈押。

許金龍則拿出數十塊珍珠背版，向法官和檢察官說明自己在這被羈押的117天內所有想法，並質疑檢方偵辦此案過程，也說自己並沒犯法，希望法官不要羈押他。1060124

(中央社)