樂陞案移審 許金龍否認犯罪盼勿續押
台北地檢署今天偵結樂陞案，起訴董事長許金龍等10人。案件下午移審台北地方法院，許金龍到庭並否認檢方所指的七大罪狀，捍衛自身清白，也不希望法院繼續羈押他。
北檢表示，樂陞案共分為7大犯罪區塊，包括「不實私募、密約套利」、「回售TP、密約背信」、「偽發CB、套利控股」、「百尺竿頭、詐偽收購」、「操縱股價、牟取私利」、「挪用資金、侵占款項」及「隱匿關係、財報不實」。
台北地院今天下午2時30分召開移審庭，討論許金龍是否要繼續羈押，許也對檢方所提的七大罪狀逐一反駁。
許金龍說，檢方指他以時價的8成，取得樂陞公司私募股票藉此套利，但「沒有一個白癡會用這種方式來套利，因為不具流動性的東西，就不具套利空間」。
許金龍語氣激動地向法官表示，檢方不採信他的說詞，自己是用肉身、身家性命來保住樂陞的發展，「士可殺、不可辱」。
法官問蒞庭檢察官，是否要繼續羈押許金龍？檢察官郭瑜芳、張友寧說，許金龍的證詞和其他被告或證人的供詞完全不同，為確保許不會有串供、串證的機會，加上他所犯之罪為重罪，有羈押必要性。
檢察官也說，登記在香港、由許金龍同母異父妹妹為負責人的VBL公司，是由許金龍實質掌控，讓他在海外有鉅額資金可以利用，其在海外也有家人，有逃亡之虞，建請法官繼續羈押。
許金龍則拿出數十塊珍珠背版，向法官和檢察官說明自己在這被羈押的117天內所有想法，並質疑檢方偵辦此案過程，也說自己並沒犯法，希望法官不要羈押他。1060124
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。