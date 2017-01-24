白冰冰專輯賣破3萬張 喜曝「有可靠男人」

白冰冰為新專輯慶功。(張祐銘攝)

白冰冰新專輯開紅盤，邀合唱新曲的董事長林文勝、蔡萬來一起慶功。(張祐銘攝)

唱片市場不景氣，白冰冰新專輯《痴情夢留給傷心的人》卻賣破3萬張，她今(24日)舉辦慶功宴，除了提早向大家拜年「雞鳴財運好」，還開心表示旁邊有「2個可靠男人」，就是與她合唱新曲的董事長林文勝、蔡萬來。

白冰冰新專輯在不景氣的唱片業中，逆勢賣出3萬張好成績，表示跟以前專輯《阿娜答》銷售量相比，不過是個零頭，但仍希望用自己的好成績，帶動台灣唱片市場。

另外，白冰冰也被問到新專輯開紅盤，是否會在小巨蛋開記者會，她自認不是票房秒殺的歌手，不會急著現在就開，等到歌曲受歡迎，一切自然會水到渠成。而白冰冰也將在下月推出自傳《可以哭，別認輸》，書中記錄她家暴、喪女心路歷程。

(中時電子報)