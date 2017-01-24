2016年大陸個所稅大豐收 首破兆元大關

儘管經濟不景氣，但是根據大陸財政部公布的最新數據顯示，2016年個人所得稅收入成長不錯，高達1.0089兆人民幣，比去年同期大幅成長17.1%，跑贏整個財政收入的增速，這也是大陸個所稅首度突破兆元大關。

(旺報)