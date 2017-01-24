爭取支持 詹啟賢、郝龍斌出席北市黨部尾牙

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有意參選國民黨主席的副主席郝龍斌（左）與前副主席詹啟賢（右）24日出席台北市黨部工作檢討餐會，兩人並握手致意。（姚志平攝）

有意參選國民黨主席的前副主席詹啟賢（左）24日出席台北市黨部工作檢討餐會，並逐桌握手致意。（姚志平攝）

台北市黨部24日晚間舉行尾牙，有意參選國民黨主席的要角相繼現身。前副主席詹啟賢出席尾牙，逐桌與黨員握手致意，副主席郝龍斌稍晚也到現場。兩人不期而遇，還握手致意。據了解，陸委會前副主委張顯耀與中常委姚江臨則代表吳敦義出席，爭取支持意味相當濃厚。

(中時)