力推減稅 大陸2016年財收成長率創28年新低

在大陸大力推動減稅政策下，2016年的財政收入不再高速成長，僅年增4.6%，創1988年來的28年成長增速新低。降稅稅目包括印花稅、資源稅、出口退稅與國內消費稅等，這次減稅最主要是減輕企業成本負擔，提升競爭力。同時財政部也決定，未來財收的預算編列將以民生為優先，尤其對去產能後相關閒置人員的安排，將編列專項經費做好善後工作。

(旺報)