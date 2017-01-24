比漾廣場春節有藝思 裝置藝術年味十足
雙和比漾廣場致力推動美學，從近日賣場門口和樓面藝術裝置就可看出用心，像是因應丁酉年春節檔期，DM上就有台灣毛筆、硬筆書法家張炳煌的「福蛋生財」題字，且有剪紙藝術家李庚錞與大師在紙上巧妙合作，張炳煌說：「紙上合作很有味道，具有美學格調，也能提升質感。」
張炳煌曾在華視《每日一字》書寫標準國字近20年，不管男女老少，碰到他都會說「老師，我是看你的字長大的！」從1981年起在三台聯播節目《中國書法》提筆書寫，如今在民視《飛閱文學地景》也可見其題字；2000年起為了推廣書法，與淡江大學共同研究數位e筆，近兩年在大陸銷售，成功把傳統書法推向科技，讓書法平易近人。
此外，比漾也邀台灣染織權威陳景林的「天染工坊」團隊與新銳花藝設計工作室「看見。綠」聯手裝置內衣區，一片春意盎然，吸引不少人拍照；加上台灣守信文創在門口和店內的燈籠與花布天燈等創作，年味十足。
(中時)
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