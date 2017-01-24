海軍假人挑戰 一窺軍艦生活
海軍今（24）日在臉書專頁發布「假人挑戰」（Mannequin Challenge）賀歲影片，由濟陽級宜陽軍艦的艦上官兵素人擔綱演出。片中呈現海軍官兵在軍艦上的值勤實況，尤其難得一見的「點爐作業」實況。
中央社報導，「假人挑戰」畫面一開始帶入艦上動力啟動的「點爐作業」實況，輪機官兵正拿起火把要替鍋爐點火，一旁其他官兵拿著消防水龍與滅火器待命，這是在一般艦艇開放參觀無法看到的作業場景。
隨後鏡頭引導穿越到各部位及艙間，表現艦上官兵在生活及操演的點滴，包括駕駛台中值更官、舵手、車鐘手、測繪手、聲力電話手執勤畫面，船艙外信號手準備將旗號升上桅杆，船艉的槍帆兵拉動粗大的纜繩。影片最後由海軍官兵手持紙條，寫著「祝大家新年吉祥、萬事如意」。
(中時電子報)
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