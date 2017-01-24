離島現春節返鄉人潮 25日疏運現高峰
農曆春節連假，返鄉人潮提前啟動，國內各航空今天飛往馬公的航線，幾乎班班客滿，春節管制機位航班，明天起將進入疏運高峰。
國內各航線飛往馬公的班機，都出現返鄉人潮，今天幾乎班班客滿，加上報到率高，各候補櫃台候補返澎的民眾，幾乎都只能持續等待。
由於春節管制機位，明天開始至2月2日止，各航空公司航線正常和加班機，也全面展開疏運。
航行高馬航線的「臺華輪」，26日起29日止一連3天加班疏運，澎湖車船處所屬南海之星2號今天延航至高雄，明天再由高雄開往七美、望安和馬公。
澎湖縣政府明天起將在台北、高雄航空站設置聯合候補櫃檯和服務處，視登記候補民眾機位需求，儘速協調各航空再加開包機或軍機，讓每位鄉親都能平安順利的返鄉過年。1060124
(中央社)
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