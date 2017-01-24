星戰八部曲正式定名 最後的絕地武士
美國好萊塢賣座巨片「星際大戰」（Star Wars）第8集片名公布：「星際大戰：最後的絕地武士」（The Last Jedi）。
法新社報導，盧卡斯影業（Lucasfilm）23日公布星際大戰第8集的片名，但未多做說明。電影由雷恩強生（Rian Johnson）執導，將於2017年12月15日上映。
製片方聲明表示：「我們有這個銀河系或其他銀河系的最棒粉絲。為了對影迷表達感謝，我們要讓他們第一個知道新一集天行者傳奇故事的片名：最後的絕地武士。」
「星際大戰八部曲」將延續2015年「原力覺醒」（The Force Awakens」片中的情節。片中新生代女星黛西蕾德莉（Daisy Ridley）飾演的芮（Rey）在偏遠山顛將光劍交給馬克漢米爾（Mark Hamill）飾演的路克天行者（Luke Skywalker）。
這使人好奇：誰會是最後的絕地武士？
電影片名揭曉後立即在影迷中引發猜測：會是天行者，還是芮，或兩者都是（絕地武士可以是單數或複數）。
據全球票房網站Boxofficemojo.com，2015年底上映的「STAR WARS：原力覺醒」全球票房收入逾20億美元。
星戰系列電影第一部外傳「星際大戰外傳：俠盜一號」（Rogue One: A Star Wars Story）去年底上映後，目前為止全球賣座逾10億美元。（譯者：中央社周慧盈）1060124
(中央社)
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