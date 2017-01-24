川普堅稱大選有詐 恐令施政努力失焦
美國總統川普上任後，對於大選普選票與更多謬誤指控死抱不放，美聯社認為，這使得他化解分歧與推動施政議程的努力，相形之下大為失色。
川普昨晚在白宮接見國會兩黨議員時，宣稱他之所以普選票會輸給民主黨對手希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton），是因為有300萬至500萬非法居住於美國的移民投票。
川普的說法並無證據支持。
這種堅持似乎是川普和他的新政府逐漸衍生反應模式的一部分，在此一模式下，錯誤指控使他向外接觸的努力黯然失色。
在引起爭論的週末後，川普展開就任總統後完整的第一週，今天他會見汽車業高層主管、與印度總理莫迪（Narendra Modi）通電話，並會晤剛剛宣誓就職的中央情報局（CIA）局長蓬佩奧（Mike Pompeo）。
但是，川普對普選票看法的堅持，卻讓原本應該輕鬆的一場聚會蒙上陰影。
川普的講法與去年11月底他在推特的推文類似，當時他說他在選舉人票「壓倒性」獲勝，「假使你扣掉非法投票的數百萬人，我也贏得普選票。」柯林頓的普選票比川普多將近290萬。
上週末白宮充斥喧嘩騷動，主要是因為川普與他的幕僚對參與就職典禮群眾的人數說法有誤，以及他們對媒體就名流出席的報導大發牢騷。川普對看來似乎無關緊要議題的看法有頑固不改的傾向，幕僚對此早已習以為常，不過部分人士私下坦承，在他上任的首個週末，他聚焦在就職典禮群眾的作法並無助益。
川普昨天將美國政府重新開機，先是繪製美國對外新路線，簽署行政命令退出跨太平洋貿易協定（TPP），接著簽署備忘錄，凍結大部分聯邦政府的聘用，然後恢復一項禁令，不准聯邦政府資助執行墮胎或提供墮胎資訊的國際團體。這項被稱為「墨西哥市政策」（Mexico City Policy）的法規，自1984年以來成為共和黨制定、民主黨廢除的政治皮球。（譯者：中央社徐崇哲）1060124
(中央社)
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