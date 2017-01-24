日APA飯店不撤書 陸官方下令抵制

我要評比

針對日本APA連鎖飯店擺放否認南京大屠殺、慰安婦等史觀的書籍，中國大陸國家旅遊局今天要求大陸的旅行業者等，停止訂APA飯店並撤廣告。

日本「朝日新聞」引述大陸官媒新華社的報導指出，大陸國家旅遊局今天要求大陸的旅行業者、預約住宿網站等，不要訂APA飯店、要將廣告下架等。大陸幾家大型旅遊網站已將這家飯店從網站下架。

大陸國家旅遊局公關人員表示，APA飯店是公然挑戰中國觀光客、違反旅行業界的基本道德。

經營連鎖飯店的APA集團表示，日本保障言論自由，片面的施壓，要求撤回主張的作法，是不被允許的。

日本內閣官房副長官萩生田光一今天上午在例行記者會，被外國媒體問到APA飯店不撤去否認有南京大屠殺的書籍一事。

萩生田答說，從媒體得知此事，但對於中國大陸方面的發言、報導，日本政府不想一一置評。就一般而言，日本政府已多次重申，不要過度聚焦在過去不幸的歷史，日中兩國應該以面對國際社會的未來問題才是重要的。

萩生田說，民間飯店在房內擺放書籍是對顧客服務的一環，目前日本政府無意針對是否檢查書籍的內容，也不會評論可不可以擺放書籍一事。

亞洲冬季運動會下個月將在日本北海道的札幌登場，APA飯店被列為選手下榻飯店。萩生田在記者會上被問到，札幌冬運指定的飯店中擺設否認有南京大屠殺內容的書籍是否適當？

萩生田答說，札幌冬運籌備委員會早已訂下飯店，並已指定。所有飯店會擺放各種書籍，日本政府不予置評。

昨天名古屋市長河村隆在記者會上質疑有南京大屠殺事件。今天萩生田被媒體問及此事時答說：「不清楚23日河村市長的發言內容，但歷史還是交由專家去評論，政府不予置評。」

針對日本APA飯店擺放否認南京大屠殺、慰安婦等史觀的書籍，昨天中國大陸外交部發言人華春瑩說：「「我願重申，忘記歷史意味著背叛，否認罪責意味著重犯」。1060124

(中央社)