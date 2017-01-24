52赫茲首映 拱魏德聖向老婆示愛不成
導演魏德聖新片「52赫茲我愛你」今晚舉行首映會，這部片適合帶另一半觀賞，不過魏德聖老婆今天無法出席，魏德聖一直被要求隔空對老婆說我愛你，他害羞到直說，「不要逼我」。
魏德聖第四部執導的音樂喜劇「52赫茲我愛你」，今晚在信義威秀影城舉辦首映會，8位主要演員包括林忠諭（小玉）、莊鵑瑛（小球）、舒米恩．魯碧、米非、趙詠華、林慶台、張榕容、李千娜首度到齊合體。
這部片描述愛情的溫馨音樂劇，適合帶著另一半一起觀賞，可惜魏德聖老婆今天有事無法出席首映會，魏德聖說，「已經包場給太太看了」，接著主持人又要求魏德聖隔空對老婆示愛，害羞在眾人面前表達愛意的他直說，「不要逼我」。
魏德聖扭捏地說道，「我們兩個的事情，我們私下解決就好，我會跟她說啦，『我愛你』適合兩個人說，不適合說給那麼多人聽」。
眾人力拱魏德聖向老婆示愛不成，最後他只好對演員們說，「我愛你們」，舒米恩耍寶在一旁當起導演喊卡，要魏德聖重新說一次，只見魏德聖立刻變回「導演身分」回說，「導演說ok就ok，演員是被ok的」，恢復在片場時的模樣。
「52赫茲我愛你」26日上映。1060124
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。