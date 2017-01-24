52赫茲首映 拱魏德聖向老婆示愛不成

導演魏德聖新片「52赫茲我愛你」今晚舉行首映會，這部片適合帶另一半觀賞，不過魏德聖老婆今天無法出席，魏德聖一直被要求隔空對老婆說我愛你，他害羞到直說，「不要逼我」。

魏德聖第四部執導的音樂喜劇「52赫茲我愛你」，今晚在信義威秀影城舉辦首映會，8位主要演員包括林忠諭（小玉）、莊鵑瑛（小球）、舒米恩．魯碧、米非、趙詠華、林慶台、張榕容、李千娜首度到齊合體。

這部片描述愛情的溫馨音樂劇，適合帶著另一半一起觀賞，可惜魏德聖老婆今天有事無法出席首映會，魏德聖說，「已經包場給太太看了」，接著主持人又要求魏德聖隔空對老婆示愛，害羞在眾人面前表達愛意的他直說，「不要逼我」。

魏德聖扭捏地說道，「我們兩個的事情，我們私下解決就好，我會跟她說啦，『我愛你』適合兩個人說，不適合說給那麼多人聽」。

眾人力拱魏德聖向老婆示愛不成，最後他只好對演員們說，「我愛你們」，舒米恩耍寶在一旁當起導演喊卡，要魏德聖重新說一次，只見魏德聖立刻變回「導演身分」回說，「導演說ok就ok，演員是被ok的」，恢復在片場時的模樣。

「52赫茲我愛你」26日上映。1060124

(中央社)