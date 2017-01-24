掰了「驚世夫妻」 爆洪曉蕾別戀50歲斯文男
「驚世夫妻」洪曉蕾和王世均去年結束10年婚姻，洪曉蕾曾表示對新戀情不抗拒，今(24日)媒體則爆她離婚後身價大漲，近來身邊出現新的護花使者，年約50歲，屬斯文型熟男，且對方不介意她的兩個小孩，愛屋及烏，願意當現成「小爸」照顧她們一家。
洪曉蕾、王世均2006年成婚，同年生下一女，2008年再誕一兒，集滿「好」字，但兩人婚姻話題多，先是男方所經營的文具店熄燈，導致兩人所住的2.4億豪宅面臨法拍命運，之後又爆王世均在外有小孩，前後共和5位女子育有7個小孩，真相連環爆，兩人被封為「驚世夫妻」。
去年洪曉蕾在臉書透露「分開需要勇氣」，7月終於簽字離婚，宣告「驚世夫妻」正式完結，而身材姣好、外貌出眾的洪曉蕾恢復單身後，不少追求者上門，據《聯合新聞網》報導，其中又以一名50多歲高階經理最積極，還主動要求想愛相隨洪曉蕾與洪偉明到帛琉的旅行，但被女方以「家族旅遊」婉拒。
求證洪曉蕾是否有新戀情？她沒否認形同默認，問及對方條件，她形容：「外表斯文，是努力工作型的男人」，兩人還在朋友階段，之後發展則順其自然。
(中時電子報)
關鍵字：洪曉蕾
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