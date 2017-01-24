中信兄弟4球星福袋 大年初一限量開賣
寶悍運動經紀旗下的4名中信兄弟球星林智勝、蔣智賢、張正偉、周思齊，為感謝球迷過去的支持，今年透過寶悍運動平台推出限量福袋，將總價值超過3千元的商品組合以1千元限量出售，提供球迷特別的年節禮物。
寶悍運動平台「好物加」結合旗下運動經紀的4名中職球星推出「2017樂過年球星福袋」，蔣智賢、林智勝各提供20份，張正偉及周思齊各15分，合計70份福袋供球迷搶購。福袋內容包括每位球星的官方認證簽名球，同時會附上具有雷射防偽標籤的認證證書，另外還有其他球星專屬識別商品。
限量的球星福袋將在大年初一(28日)中午12點線上開賣，有興趣的球迷請上網搜尋「pb+好物加」平台的「2017樂過年球星福袋」福袋專區(28上架)。
(中時電子報)
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