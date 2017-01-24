塵封1年的傷痛 維冠住戶「回家圍爐」
1年前台南強震，家園慘遭震垮、瞬間成為斷垣殘壁的維冠大樓，鐵皮圍籬塵封近1年，台南市政府選在地震周年前夕，今晚於維冠大樓原址邀70戶180位住戶回家「圍爐」，當舞台播映地震影片，不少住戶都落下淚水，「曾是住了這麼久的家，再回來，格外想念家人。」
「迎向希望擁抱愛」感恩餐會，今晚7時除邀請維冠受災戶「回家」圍爐，另也邀請協助救災警義消、社工、社福團體等，配合圍爐，更首度拆開原本封閉的圍籬，期待災民揮別過往、迎向新生。市長賴清德除與住戶一起鞠躬向各界表達感謝，也逐桌分贈紅包，親手將祝福送給到場的每位住戶，並與住戶寒暄、話家常，讓住戶備感溫馨。
林武重、陳翊庭夫妻地震中受重傷，獨生女也罹難，兩人今晚手牽手回家，陳翊庭說，不會刻意迴避「回家」，但每次經過望向一片平地，還是納悶「怎麼就這麼倒了呢？」
地震中失去父親、胞妹與阿姨的黃洸偉，和胞弟黃洸彬一起出席圍爐，米蘭時尚髮型在現場義剪，他還先剪了個新髮型，煥然一新；他說至今還是常想起家人，「回來看看，很好。」
然而，也有不少住戶選擇缺席。地震中失去雙腿、傷勢最嚴重的洪家益就說，不會特別回到維冠大樓圍爐，「不想再回頭看了，過年一家子能平安最要緊，吃什麼都好，圍不圍爐都無所謂。」妻子楊惟甯說，因家益行動不便，今年團圓飯不會刻意安排，一家三口留在台南，簡單平安過年。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。