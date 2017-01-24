塵封1年的傷痛 維冠住戶「回家圍爐」

台南市政府今晚在維冠大樓原址舉辦感恩餐會，親自將過年紅包送給每位到場的住戶。(曹婷婷攝)

維冠大樓住戶今晚回家圍爐，市長賴清德逐桌親手把紅包送給住戶。(曹婷婷攝)

1年前台南強震，家園慘遭震垮、瞬間成為斷垣殘壁的維冠大樓，鐵皮圍籬塵封近1年，台南市政府選在地震周年前夕，今晚於維冠大樓原址邀70戶180位住戶回家「圍爐」，當舞台播映地震影片，不少住戶都落下淚水，「曾是住了這麼久的家，再回來，格外想念家人。」

「迎向希望擁抱愛」感恩餐會，今晚7時除邀請維冠受災戶「回家」圍爐，另也邀請協助救災警義消、社工、社福團體等，配合圍爐，更首度拆開原本封閉的圍籬，期待災民揮別過往、迎向新生。市長賴清德除與住戶一起鞠躬向各界表達感謝，也逐桌分贈紅包，親手將祝福送給到場的每位住戶，並與住戶寒暄、話家常，讓住戶備感溫馨。

林武重、陳翊庭夫妻地震中受重傷，獨生女也罹難，兩人今晚手牽手回家，陳翊庭說，不會刻意迴避「回家」，但每次經過望向一片平地，還是納悶「怎麼就這麼倒了呢？」

地震中失去父親、胞妹與阿姨的黃洸偉，和胞弟黃洸彬一起出席圍爐，米蘭時尚髮型在現場義剪，他還先剪了個新髮型，煥然一新；他說至今還是常想起家人，「回來看看，很好。」

然而，也有不少住戶選擇缺席。地震中失去雙腿、傷勢最嚴重的洪家益就說，不會特別回到維冠大樓圍爐，「不想再回頭看了，過年一家子能平安最要緊，吃什麼都好，圍不圍爐都無所謂。」妻子楊惟甯說，因家益行動不便，今年團圓飯不會刻意安排，一家三口留在台南，簡單平安過年。

(中時)