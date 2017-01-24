河北候鳥遷徙必經處 陸擬列國際重要濕地

河北唐山市曹妃甸附近的灤南濕地，瀕臨渤海灣，位於東亞至澳大利西亞的候鳥遷飛路線的中部，被候鳥保護志工視為候鳥遷徙的「咽喉之地」。河北省省長張慶偉批示，灤南縣已停止所有吹沙填海造地工程。

河北官方此舉被愛鳥人士視為候鳥的一大福音。澎湃新聞網報導。唐山南堡經濟開發區濕地和灤南縣南堡鎮濕地將於近期被規劃為省級濕地公園或自然保護區，中遠期規劃為國家濕地公園或自然保護區，同時準備將灤南縣南堡鎮濕地申報為國際重要濕地。

1月，中國綠色與中國生物多樣性保護與綠色發展基金會（簡稱中國綠發會）24日向媒體出示河北省政府督查室發出的公函。公函稱，為做好濕地和鳥類保護工作，2016年唐山市財政劃撥50萬元人民幣用於唐山市濕地保護規劃，並於當年11月19日通過專家評審。規劃中提出一系列針對灤南濕地保護的方案，方案落實後，將對該地濕地、候鳥保護發揮積極作用。

(旺報)