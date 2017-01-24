啞巴吃黃蓮？雲縣府官網張貼鄉鎮農會送審進度表

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前雲林縣長蘇治芬昨到縣府抗議農會改選爭議案，現任縣長李進勇面無表情。（周麗蘭攝）

雲林縣府今天在官網張貼雲林地院回復各鄉鎮農會送件的進度表自清。（周麗蘭翻攝）

針對第十八屆農會代表、理監事、總幹事改選爭議，前雲林縣長蘇治芬昨天到縣府踢館現任縣長李進勇，縣府今天在縣網張貼各鄉鎮農會審查與送件相關進度表，以昭公信。

縣府指出，農會改選名冊因需針對農會代表候選人有無破產宣告、受監護宣告、褫奪公權、刑案紀錄及素行資料等，向地方法院、地檢署、警察局查詢回覆，能夠理解相關人士的著急。

李進勇昨日親自致電雲林地方法院院長請求加快查詢速度，地方法院答覆全力配合，以最快速度把查核資料回復給各農會，收到查核資料的農會，也已陸續將名冊送縣府備查，並副知合格候選人得申請選區會員名冊。

農業處表示，本次農會選舉期程緊湊，農委會於1月18日才公告修正農會選舉罷免辦法第11條及16條，合格候選人得申請選區會員名冊。

因農會尚須向司法機關查核候選人素行資料，以致發生期程進度配合不上，相關單位目前已加速，漸能符合進度。

李進勇表示，縣府為農會主管機關，針對本次農會改選工作一定會扮演好監督角色，任何爭議事件都必須依據農會法相關規定及農委會所頒布的行政命令辦理。

他強調，「法令總有不周全處，倘有不符現實狀況情事，亦盼請監督行政院各機關部會之立法委員能要求農委會速修法或給地方政府明確的公文指示，俾利遵循辦理。」

(中時)