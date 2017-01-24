傳公設不予登記 內政部：近期無此規劃

我要評比

媒體報導，房市可能有震撼的規定，公設將不予登記。內政部今天表示，這是委託研究案所討論的議題，近期並無此規劃，目前初步決定維持現有登記制度。

內政部表示，現正研議制定的不動產登記法草案，過程中雖曾討論共有部分不予登記的議題，但法律的制定必須審慎，且應評估衝擊，所以在與相關業者及中央與地方機關研商後，目前初步決定維持現有登記制度。

內政部說，曾於民國99年間委託建業法律事務所研究，並於101年至103年邀集專家學者討論不動產登記法草案架構，當時曾討論共有部分是否不予登記。

內政部指出，104年1月至105年12月間，陸續邀集相關機關及公會等召開逐條討論會議，其中對於共有部分是否登記涉及民眾權益甚鉅，經多次會議討論目前決定「區分所有權人應就其專有部分及共有部分申請權利登記」，故非媒體報導「公設部分擬全部不登記」。

內政部說，由於不動產登記法草案跨公法與私法領域，且涉及層面甚廣，內容錯綜複雜，目前草案全文仍在研商階段並未定案。1060124

(中央社)