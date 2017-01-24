張泰山動向未定 計畫觀摩韓職春訓

我要評比

前中華職棒球星張泰山有意重回賽場，但目前仍無著落，對於下一步他坦言「我也很茫然」，只能持續充電，計畫觀摩南韓職棒春訓。

張泰山今天出席中華職棒球員工會與家扶基金會舉辦的活動，與小朋友提前歡度農曆春節，受訪的時候談到現況。

張泰山說，最近經常到校園指導棒球、也上台演講分享人生經驗，接下來計畫到南部的球場，觀摩來台春訓的韓職球隊，他說「職棒生涯20年，美日教練都接觸過，很好奇韓職訓練方式，希望可以學到東西」。

張泰山中職生涯20年，出賽1863場、安打2134支、打點1338分、得分1075分、全壘打289支都是聯盟史上第一人。前年離開統一獅後，去年在日本獨立聯盟延續球員生涯。

張泰山去年季後接受棒協安排，前往中國南京參加美國大聯盟的教練講習，回台灣之後，對媒體表示，還是希望可以在球場上打球。但隨著中職4隊先後啟動春訓，張泰山的落腳處還是沒有浮現。1060124

(中央社)