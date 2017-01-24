郝龍斌：不知黨員在哪 不合理

表態參選中國國民黨主席的國民黨副主席郝龍斌今天表示，完全不知道黨員在哪裡，黨員資料只有黨中央清楚，候選人不清楚，黨中央說是為了個資保密，他覺得不是很合理。

郝龍斌晚間接受「POP大國民」廣播節目專訪時表示，完全不知道黨員在哪裡，只是知道大概哪裡比較多就往哪去，這樣不是很公平的選舉。選舉應該公平、公開、公正，選舉結果才能讓大家接受；若不公平、公正、公開，結果出來心不服，也不好。

談到黃復興票源，郝龍斌說，國民黨基層黨員流失很多，黃復興是最支持國民黨的一批人，不離不棄，所以支持比率高、投票率高，不應該質疑黃復興，應該想如何擴充其他基層黨員。

郝龍斌認為，國民黨主席選舉制度有檢討改進空間，要「接地氣」從這裡開始，過去國民黨宮廷文化就是1人選舉，當2人出來就說是對黨有傷害，這次選舉是國民黨改變的契機。

他主張這次選舉要公開辯論，透過辯論說清楚國民黨未來方向、理念、如何帶領國民黨，透過辯論過程也讓大家看到國民黨在改變。

郝龍斌說，這次有5人參選黨主席，每個人都有地盤，前國民黨副主席詹啟賢與前副總統吳敦義分別在台南與南投占優勢，他則在北北基桃較具優勢。

若黨主席洪秀柱連任成功，是否擔心黨會分裂？郝龍斌表示，經過民主程序，當然尊重選舉結果，大家要團結，為國民黨、為國家奮鬥。

另外，國民黨台北市黨部今晚舉辦尾牙，表態參選國民黨主席的詹啟賢及郝龍斌均出席，但兩人時間錯開，未碰面。

郝龍斌呼籲，應舉辦公開辯論，讓參選人講清楚未來黨的路線、方向。1060124

(中央社)