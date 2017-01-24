維冠原址辦圍爐 出席住戶百感交集

台南市政府社會局與維冠大樓都更重建委員會，今晚在已倒塌的維冠大樓舊址辦理歲末感恩餐會，邀請原住戶及當時協助救災的團體參與。原住戶舊地重遊，心裏五味雜陳。

感恩餐會取名為「迎向希望擁抱愛」，邀請原維冠大樓住戶70戶180人、協助震災救援工作的宗教及社福團體、警義消、醫療救難團隊、捐款者及物資捐贈者等代表出席。

雖然有些原維冠大樓住戶選擇不出席，但還是有許多人決定再回到原來的家看一看。老鄰居見面，有的人忙著寒暄打招呼，有的人則靜靜坐在位置上，若有所思地等待餐會開始。市府此時播放地震記錄片，也勾起了現場不少人的情緒。

在地震中痛失兩子的住戶連晃汶、陳淑怡夫妻，災後決定要「把小孩生回來」，已結紮的陳淑怡仍接受人工生殖方式受孕，去年12月生下1名女兒。夫妻兩人今天也一起出席餐會。

連晃汶說，這裡是曾經住了14、15年的家，有一段割捨不下的感情，再度回來的心情其實相當複雜。但畢竟大家都要慢慢從情緒中走出來，市府可以在這裏辦理感恩餐會，有很正面的意義。他們夫妻兩人也選擇加入都更重建委員會，希望有一天能順利再回到新家。

在地震後失去了左腿的住戶李宗典，裝上義肢、拄著拐杖，自己從路邊走到了自己的座位。被問到了回來的心情，他頓了一下，然後說出了「謝謝」兩字。

家中有3人在震災中罹難的住戶黃洸偉，康復後重回校園念書。他說，今天用平常心回來這裡，因為這裡是曾經的家；他也選擇加入都更重建，期盼有一天能夠再回來住在這裡。

維冠受災戶召集人侯佳宏代表希望離開傷心地的住戶致詞，講到了去年小年夜的地震，他哽咽地說出對所有救災團體的感謝。他說，不管是原地重建或是異地購屋，住戶在不久的將來都能如願以償，也很感謝社會的關心。

台南市長賴清德也帶領市府團隊上台，以鞠躬方式向社會道謝。他說，很慶幸看到許住戶勇敢迎向未來，還有新的生命已經誕生，希望悲傷能真正成為過去，大家繼續向前走。1060124

(中央社)