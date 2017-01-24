退出TPP瞄準雙邊貿易 考驗川普談判技巧
美國新科總統川普（Donald Trump）打著保住美國人飯碗的口號，正式退出跨太平洋夥伴協定（TPP）。但是，川普提振美國經濟的能力，恐怕要看他能不能敲定更好的協議。
美聯社報導，大多數的分析家指出，歐巴馬政府經過多年奔走才敲定的TPP，將削減價格，提高汽車製造商、農民和科技公司的海外銷售。
不過，川普昨天誇下海口，他可以做的更好。曾寫過「交易的藝術」（The Art of the Deal）的川普，利用美國民眾憂心工作不保，不信任這類全面性協議的心理，大力推銷自己比前任總統善於談判的形象。
如今川普打的如意算盤是對多邊協議敬謝不敏，轉而和其他國家展開1對1的協商。
白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）告訴記者，退出TPP代表美國貿易政策進入新時代，川普政府將和全球的盟友磋商雙邊貿易協議。
川普政府對於如何架構新貿易協議，以創造和拯救就業，並沒有透露多少細節。川普的貿易團隊成員，包括商務部長提名人羅斯（Wilbur Ross）、貿易代表提名人萊特海澤（Robert Lighthizer）和批評中國大陸不餘遺力，即將主掌白宮國家貿易委員會的經濟學家納瓦洛（Peter Navarro）。
白宮表示，川普政府認為基於平等原則磋商的雙邊協議，較諸TPP等多邊協議容易。在多邊貿易協議中，小國形成的團體比較容易運用其影響力。至於川普在雙邊貿易談判面臨的挑戰，恐怕是必須完成更多的協商，而最後的規範也難以一致。1060124
(中央社)
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