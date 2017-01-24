「萬大線」永平國小站動工 地方盼建地下停車場
捷運「萬大線」的「永平國小站」正在動工，現有百餘個機車停車格消失，地方擔憂停車位不足，捷運完工後恐引起另一個交通問題，建議能在永平國小闢設地下停車場；新北市議員陳鴻源邀集保安里長許承煬、永平國小、市府等單位舉行協調會，探討地下停車場可行方案。
陳鴻源指出，永和地狹人稠，停車問題存在已久，若學校地底下興建複合式停車場，提供汽、機車停車位，將有效紓解停車問題，地方對於地下停車場樂觀其成；近來有家長反應捷運動工，有影響到當地交通，現有的百餘個機車停車格被塗銷，機車格已嚴重不足，若捷運完工後，機車格需求將更為龐大。
陳鴻源表示，若等捷運蓋好後再來規劃地下停車場，恐緩不濟急，趁捷運施工時，地下停車場一起施工，將可降低交通衝擊。
里長許承煬表示，永平國小周圍原有400多個機車停車格，因捷運施工已全部塗銷，捷運完工後，將吸引更多的機車族湧入，捷運頂溪捷運站、永安市場站就面臨停車位難求的問題，盼議員、市府多幫忙，可以興建地下停車場，且有一整層的機車停車位。
許承煬說，永平國小地底下原為垃圾掩埋場，地底下是否埋藏有毒物質，可以趁著興建地下場時，順勢將地底下垃圾清除，保障學童安全，一舉數得。
陳鴻源指出，初步評估清理地下垃圾經費約4億元，興建地下停車場經費約4億元，將會繼續向市府爭取。
(中時)
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