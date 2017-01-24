大連造船廠 解放軍艦船搖籃

當代海軍微信公號1月24日報導，大連造船廠不僅是近代中國造船業的發源地之一，以及中國最大的船舶總裝廠，也是大陸水面艦船製造綜合實力最強、為海軍建造艦船最多的船廠。

大連造船廠的全稱是大連船舶重工集團有限公司（簡稱大船集團）隸屬中國船舶重工集團公司，始建於1989年6月10日。這是中國海軍最重要的艦船建造基地之一，被中共中央、國務院、中央軍委聯合授予「高技術武器裝備發展建設工程重大貢獻獎」 榮譽稱號。

解放軍的第一艘炮艇、第一艘彈道飛彈潛艇、第一艘飛彈驅逐艦、第一艘油水補給船與第一艘航空母艦等都誕生在此處。這些戰艦在各個歷史時期，為國防和海軍現代化建設發揮了巨大作用。

(旺報)