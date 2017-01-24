暖冬效應 日曜天地進口外套2折

搶攻年前購物商機，日曜天地自即日起至2月20日，強打十大進口休閒外套急凍2折，提前帶動年前消費買氣；另外，看好年輕人因壓歲錢到手，戶外運動用品採購需求旺，年節期間業績也可望再成長2成。

日曜天地公關副理賴治澖表示，今年因暖冬效應，冬季外套買氣連帶受影響，不少業者以逼近成本價拋售，這次特地集結現今年輕人最愛的十大品牌外套，包含Roots、California Republic、Ralph Lauren、Hush Puppies、The Nortch Face、ESPRIT、Levis、Timberland、Roxy等，全面2折起拋售出清。

折扣最殺首推來自美國加州的California Republic，從即日起至1月31日舉辦 「Family Sale」挑戰全年最低價! 多款商品全面1折起，男款墨綠色內刷毛軍裝長版外套，原價8,680元，1折價只要868元；灰色迷彩拼接棒球外套，原價5,380元，1折價只538元就可以穿回家，預估業績可提升約1成。

配合農曆春節到來，日曜天地將於大年初一開始舉辦「大吉大利抽紅包」活動，從1月28日至2月5日，臨櫃單筆消費滿2,828元，即可抽開運紅包1個，包含各式禮品、現折現金券等多種好禮，現折禮券最多可直接折抵1,000元，讓消費者有機會能現賺千元紅包，感受一下過年的小確幸!

主打潮汕砂鍋粥的「十二月」是目前台中首創復古洋房庭園餐廳，成立一年多來一直深受喜愛懷舊風格與美食的消費者喜愛，因看好鐵路高架化及舊城新生計畫帶來的商機，首家分店將於1月25日進駐日曜天地，重現新舊時空的交錯，中西文化結合的氛圍。為因應日曜天地消費客群，提供客製粥品份量的「十二月」，也將提供點粥可享飲品、茶食、雞湯等升級套餐優惠。

(工商)