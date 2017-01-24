川普撤TPP 歐洲議會委員會背書CETA
美國總統川普簽署行政命令，正式退出跨太平洋夥伴協定（TPP）之際，歐洲議會貿易委員會今天對歐加全面經濟貿易協定開了路燈，同意這項協議的簽訂。
川普（Donald Trump）簽署行政命令，宣布美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP），這項決策將對全球經濟發展將帶來影響，也為美國與歐盟正在協商中的跨大西洋貿易及投資夥伴協定（TTIP）帶來不確定因子。
就在川普正式宣告TPP瓦解之際，歐洲議會貿易委員會今天以25票支持、15票反對、1票棄權，通過歐盟與加拿大全面經濟貿易協定（CETA）。這項協議預計在2月的全會上進行表決。
貿易委員會議員班納曼（David Campbell Bannerman）對通過協議表示肯定。他指出，CETA將消除99%的關稅，每年為歐盟出口商節省約5億歐元成本，也將給予歐盟企業進入加拿大市場的機會。
對於未來與美國的TTIP協商，歐洲聯盟貿易執委馬姆斯壯（Cecilia Malmstrom）昨天向歐洲議會議員表示，必須與志同道合者團結一致，展現貿易協議的確有其功效，而加拿大是歐盟的最佳夥伴。
歐盟與加拿大經過7年談判，在克服來自比利時瓦隆尼亞（Wallonia）自治區一度反對時，差點讓CETA破局。最後在各方積極協調下，去年10月正式簽署這項劃時代自貿協定。1060124
(中央社)
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