雪隧北上出口提速 林聰賢：樂見其成

交通部今天宣布，明天起國5北向雪山隧道北口到坪林約500公尺長的路段，最高速限由80公里提升為90公里。宜蘭縣長林聰賢說，只要有助紓解塞車，縣府樂見其成。

交通部國道高速公路局表示，目前國道5號雪山隧道北口以北路段速限為每小時80公里，北向由宜蘭往台北駛出雪山隧道時須降低速度行駛（由每小時90公里降速為每小時80公里），用路人多認為在末端降速可能導致隧道內速度變慢而影響車流，且經立法委員陳歐珀多次關切提出建議，高速公路局再次檢視前述路段的幾何線型條件，並進行標誌標線等交通工程改善，目前國道5號北向雪隧北口到坪林路段，可符合設計速率每小時90公里標準。

「很好啊！」林聰賢晚間參加縣府歲末聯歡晚會，接受中央社記者採訪時說，縣府與中央單位近年來都在積極解決雪隧塞車問題，只要是有助於交通順暢，縣府都樂見其成。1060124

(中央社)