雪隧北上出口提速 林聰賢：樂見其成
交通部今天宣布，明天起國5北向雪山隧道北口到坪林約500公尺長的路段，最高速限由80公里提升為90公里。宜蘭縣長林聰賢說，只要有助紓解塞車，縣府樂見其成。
交通部國道高速公路局表示，目前國道5號雪山隧道北口以北路段速限為每小時80公里，北向由宜蘭往台北駛出雪山隧道時須降低速度行駛（由每小時90公里降速為每小時80公里），用路人多認為在末端降速可能導致隧道內速度變慢而影響車流，且經立法委員陳歐珀多次關切提出建議，高速公路局再次檢視前述路段的幾何線型條件，並進行標誌標線等交通工程改善，目前國道5號北向雪隧北口到坪林路段，可符合設計速率每小時90公里標準。
「很好啊！」林聰賢晚間參加縣府歲末聯歡晚會，接受中央社記者採訪時說，縣府與中央單位近年來都在積極解決雪隧塞車問題，只要是有助於交通順暢，縣府都樂見其成。1060124
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。