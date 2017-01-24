台中大買家搶攻過年採買商機 單筆消費滿額可抽獎

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量販店搶攻過年採買商機，紛紛祭出超殺折扣、延長營業時間。其中，台中大買家量販店推出「金雞報喜迎新春，雙喜臨門好禮送」活動，第1喜「大吉大利紅利天天抽」，1月28日至2月3日期間，單筆消費滿額即可參加抽獎；第2喜大年初一到大買家走春，就有666份的開運紅包可拿，內含多種優惠折價券，每份紅包再加碼贈送指定分類折價券、美容商品兌換券。

此外，大買家推出量販獨家情人節禮品，來自瑞典席捲全球的時尚手錶品牌Daniel Wellington，經典簡約錶面搭配上軍用尼龍錶帶，藍指針的獨家設計款都造成搶購熱潮，還有COACH馬車LOGO掛式證件卡夾，使用紅利點數購買還可省現金，享優惠價7折起。

(工商)