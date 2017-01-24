台中大買家搶攻過年採買商機 單筆消費滿額可抽獎
量販店搶攻過年採買商機，紛紛祭出超殺折扣、延長營業時間。其中，台中大買家量販店推出「金雞報喜迎新春，雙喜臨門好禮送」活動，第1喜「大吉大利紅利天天抽」，1月28日至2月3日期間，單筆消費滿額即可參加抽獎；第2喜大年初一到大買家走春，就有666份的開運紅包可拿，內含多種優惠折價券，每份紅包再加碼贈送指定分類折價券、美容商品兌換券。
此外，大買家推出量販獨家情人節禮品，來自瑞典席捲全球的時尚手錶品牌Daniel Wellington，經典簡約錶面搭配上軍用尼龍錶帶，藍指針的獨家設計款都造成搶購熱潮，還有COACH馬車LOGO掛式證件卡夾，使用紅利點數購買還可省現金，享優惠價7折起。
(工商)
關鍵字：大買家
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。