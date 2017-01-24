完全否認犯罪 許金龍辯餘生與樂陞共存亡

日商百尺竿頭併購樂陞科技案，台北方法院今(24)日下午2點半開羈押庭，在押的樂陞董事長許金龍把法庭當談話性節目，自備看板，慷慨激昂對檢方依違反《證券交易法》證券詐欺、內線交易、操縱股價及刑法務侵占、違反商業會計法等10罪起訴，求刑30年，逐一辯駁、完全否認犯罪，要求法官准予交保。

庭審中，口才辨給的許金龍，一再強調，是他做的事，一定會負責到底，但「士可殺不可辱」，沒有就是沒有。到庭論告的檢察官認為，許金龍涉犯重罪，且在海外擁有資產，有事實足認會有逃亡之虞，且和本案相關證人、被告供述不一致，有勾串共犯或證人之虞，力主應該繼續羈押。

偵查中迄今已羈押117天的許金龍，對檢力方主羈押，神情激動回應，檢方的起訴書「已決定我的餘生，今後我要跟這個案子綁在一起。」他說，從收購案破局，他勇於進入核心，直搗黃龍，希望能挽回，並發表三次公開信，「我從未退卻過，有什麼好逃的。」、「我決定與這份起訴書共存亡，我需要逃嗎？」

北院羈押庭歷經5小時40多分，在8點10分才結束，法官諭知晚上最快8點40分宣布結果，決定是否羈押還是交保。

(中時)