香港將歸還新加坡裝甲車及裝備
香港海關關長鄧忍光今天說，港府將會把在港被扣押的一批裝甲車及有關裝備經由船公司歸還新加坡。
根據港府公布，鄧忍光表示，香港海關已經完成有關懷疑違法個案的調查，可能會作出刑事檢控。
他說，作為全球經濟中一個活躍及負責任的貿易夥伴，香港特別行政區一直致力恪守戰略物品貿易管制的國際標準，為此香港執行一套嚴格的管制制度。
他說，按照香港法令，未有遵照許可證制度的規定進出口、轉運戰略物品都屬於刑事罪行，可受法律懲處。
香港海關於去年12月23日扣押了9輛新加坡裝甲車。據報導，當時這批裝甲車在台灣參加演習後，經港運回新加坡。
有媒體報導，北京方面由於不滿新加坡在南海等問題上的外交政策，有意藉著這次事件向新加坡表達不滿。1060124
(中央社)
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