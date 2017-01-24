川普夫人梅蘭妮亞想當賈姬
梅蘭妮亞•川普（Melania Trump）首次出現在《紐約時報》時，是在1999年，當時29歲的她和川普約會，那年她被問道如果能當第一夫人將如何？她說想像賈姬那樣。
來自南斯拉夫聯邦斯洛維尼亞的梅蘭妮亞當年名字叫Melania Knauss，她於1996年持H-1B簽證來到美國，後成為出色模特兒，於2001年獲得綠卡。2005年與唐納•川普結婚。此後才變成梅蘭妮亞•川普（Melania Trump）。
紐時說，那是在1999年的冬天，他們正在看影片《伊麗莎白》。
這對戀人把電影院那個區全包下來，並不是因為川普買了周圍所有座位的票，而是因為影院的屋頂似乎有點漏水，經理批准了他們坐在危險區的要求。那篇報導出現在1999年1月10日的商務版上，文章中用的是克瑙斯女士（Ms. Knauss）婚前姓的發音拼寫，（直到後來的2005年，她才成了川普夫人）。
到那年秋天時，關於川普可能作為改革黨（Reform Party）候選人競選總統的議論出現了。在1999年11月16日的一篇時報報導中，克瑙斯告訴人們，他會成為一名好總統，並開玩笑地回答了關於她是否會重新布置白宮的問題。
就在幾周後，出現了更多的關於克瑙斯作為第一夫人的猜測，1999年12月1日的一篇特寫暗示，她閑聊的技巧可能恰好會讓她成為「完美的政治配偶」。在記者的逼問下，她回答了假如她和川普入主白宮的話，她的作用會是什麼樣的的問題：「我會很傳統。像貝蒂•福特（Betty Ford）或賈桂琳•甘迺迪（Jackie Kennedy）。」
如今梅蘭妮亞•川普美夢成真了。
(中時電子報)
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