真當爸？爆陳冠希補票辦婚禮 女友3月在美生產
陳冠希去年因大陸超模女友秦舒培槓上台灣第一名模林志玲，事情過去近半年，今(24日)傳出秦舒培有喜，被目擊小腹微凸、孕味濃，傍晚港媒再爆陳冠希正忙籌備婚禮，打算給女友名分，而秦舒培的預產期也出爐，就在今年3月。
36歲陳冠希曾與張柏芝、阿嬌（鍾欣潼）等女星傳緋聞，之後他與台灣女友洪文安交往2年，卻在2015年分手，去年港媒直擊陳冠希、秦舒培約會，兩人戀情才傳開，不久陳冠希為秦舒培狠罵林志玲，並形容是為了保護身邊「重要的人」。
稍早，香港《蘋果日報》爆秦舒培預產期是今年3月，而陳冠希認定對方是真命天女，打算步入禮堂給對方終身承諾，而兩人先前在洛杉磯大手筆買豪宅築愛巢，更加深陳冠希想定下來的可能性，然對上述傳聞，陳冠希方面暫未回應。
(中時電子報)
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