共軍已列裝二個東風-41導彈旅

共軍可能已列裝兩個「東風-41洲際導彈旅」，一在河南信陽一在黑龍江大慶。（圖取自俄網星網）

網傳東風-41長程洲際彈道飛彈。（圖取自環球網）

共軍第二個「東風-41洲際導彈旅」己部署在東北的大慶。俄媒及陸媒今天稱，在川普接任美國總統之際，大陸透露東風-41列裝部隊，意在增加中國戰略威懾。

俄羅斯衛星網今天報導，共軍可能在中俄邊境附近部署「東風-41洲際導彈旅」。大陸官媒環球網則稱，從網站曝光的照片看來，「東風-41洲際導彈」現身地點於黑龍江省大慶市。軍事評論員據此推斷，這很可能是傳說中的第二個「東風-41」戰略導彈旅，它的部署地點應該是東北。

據了解，中國第一個東風-41導彈導彈旅部署在河南境內（河南信陽火箭軍旅司令部）。消息稱，中國5500公里地下核隧道的重要連接點在河南，這樣如果戰爭爆發，東風41可以通過地下隧道迅速機動。東風41達到了在公路上可以自走進行機動，也可以在鐵路上進行快速部署。

東風-41是陸基機動洲際彈道導彈，射程高達1.4萬公里，每枚導彈可最多攜帶10-12個核彈頭，並可打擊世界任何目標。由於飛行速度極快，且有成熟的分導技術，並採取了突防措施，很難攔截，它被廣泛認為是當今世界最先進的洲際彈道導彈之一。

目前大陸官方並未說明，有幾個東風-41導彈旅，不過軍事專家大多認為，東風-41的研製已經完成，具備了列裝的條件。

環時稱，有媒體認為大陸故意曝光東風-41導彈是中國軍方有意為之，並且把它與川普就任美國總統聯繫起來，認為這是北京對川普一系列對華激烈言論的回應。

環時指出，東風-41作為戰略威懾工具受到北京的特別重視是合乎邏輯的，中國將這種技術上已經成熟的先進戰略導彈加快列裝不會是針對某個特殊事件的，但它作為中國鞏固戰略威懾的一項關鍵措施會讓中國面對每一項新戰略風險時變得更加自信。

(中時電子報)