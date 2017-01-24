「2017好漢玩字」駁二開展

翻轉文字好好玩，好漢玩字節開展囉。（李義攝）

法國藝術團隊Art2M的作品水塗鴉，用水便可以在LED燈泡組成的牆面上書寫文字。（李義攝）

日本藝術家清水玲的作品變化的文字，在一整間牆面寫滿文字的房子裡，漢字某些筆畫掉落地面之後，變成為日文裡的平假名與片假名。（李義攝）

高雄市化局主辦的「2017好漢玩字」，1月25至2月28日在駁二藝術特區蓬萊B3+B4倉庫展出，陪伴民眾過春節。

好漢玩字自2010年開始舉辦以來，以跨界的方式，結合設計、當代藝術創作及商品設計，展現繁體中文的各種實驗性及趣味性。今年以「字造好漢來造字」為題，結合傳統造字職人、當代藝術家及設計師共同參與創作，包含來自法國、日本、中國及台灣共計22組，超過40位藝術家及設計師，回應及重新審視最初始的「造字」的文字書寫力量及意義。

開展記者會上，文化局長尹立、崑山科技大學創意媒體學院院長黃雅玲、參展藝術家代表李俊賢、林國慶、參展職人代表顏振發，分別手持「翻轉文字」方塊，原本方塊上的文字「Hello Taiwan、炫舞、夢！成功、Taiwan Image」，在90度翻轉過後，竟成為「台灣、高雄、趣、平安、感動」，除了驚嘆林國慶老師翻轉文字的設計功力外，更凸顯漢字造字的趣味性。

尹立表示，與崑山科技大學創意媒體學院的黃雅玲院長，兩人同為2010年好漢玩字的發起者，很感謝黃雅玲院長在這幾年都能一直擔任好漢玩字部分單元的策展工作，讓大家可以看見文字造型不同的可能性。

尹立說，今年的好漢玩字將呈現文字的兩個面向，一方面呈現傳統文字製造的技術及力量，另一方面，也從當代文字設計及藝術創作的角度，重新審視文字在現實生活及藝術創作中所發揮的作用及影響。

今年也非常難得邀請到12位來自鉛字、木刻、招牌、剪紙、刻印五大領域跨越新舊世代的傳統造字職人共襄盛舉，重新感受傳統造字的手感力量。

黃雅玲表示，第五屆的好漢玩字，開始思考漢字與生活、漢字與歷史、漢字與教育之間的關係，當然全部都需要與「玩」扣合，透過玩，給予民眾不同的刺激與啟發。

參展藝術家代表林國慶老師表示，透過設計，翻轉文字，中英文都可以涵蓋與閱讀，讓漢字設計像是魔術一樣，十分有趣。

好漢玩字分為「字造業」、「字造力」、「字造所」及「字造者」四個單元。「字造業－造字職人展」以「時間的長度」為主題，以五項傳統工藝-「剪紙」、「刻印」、「鉛字」、「木刻」與「招牌」設置五大展區，每個展區分別邀請了傳統與新生代的職人。

「字造力－造字創作展」－以字的上下左右四個概念出發，作品包含設計「翻轉台灣」字體的林國慶設計師這次將帶來171組「翻轉文字」，讓觀眾翻轉解題；另外，「人生紀念品」以人生中重要證件為設計對象，例如身分證、車票、結婚證書、退伍令等生活中那些熟悉又陌生的重要文件。

此外，漢字更可以結合數位互動科技，這次將展出結合VR互動科技作品「字字轉生」，探討科技時代中文字書寫的力量，透過智慧型手機或平板，在展場空間尋找四處躲藏的部首小精靈，挑戰用部首造字的能力。

相關資訊可至駁二官網查詢。

(中時)