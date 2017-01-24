鄭文燦走訪派出所慰勞警員

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春節將屆，執勤警察格外辛苦，桃園市長鄭文燦連續兩晚跑了多個派出所，慰勉同仁辛勞，感謝大家堅守崗位，市民才能擁有幸福安全生活環境。

鄭文燦昨天及今天連續兩晚由警察局長陪同，前往各分局及保安警察大隊關心「106年加強春節期間安全維護工作」執行情形，慰勉同仁執勤辛勞。

鄭文燦感謝桃警團隊全體同仁過去一年來不分晝夜、無畏寒暑，高度發揮團隊精神，為守護桃園的治安、交通、警政服務辛勤付出，堅守崗位強化勤務作為，桃園市民才能擁有一個幸福、安全、優質的生活環境。

鄭文燦關心執行狀況，頒發慰勞金、春節福袋及禮盒，慰勉警察同仁辛勞。1060124

(中央社)